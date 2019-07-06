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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla buluştu - İSTANBUL

Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla buluştu - İSTANBUL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan çıkışıErdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla buluştu - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul 'daki AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldiİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul 'daki AK Partili belediye başkanlarıyla buluşması sona erdi.Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ve 3,5 saat süren milletvekilleriyle toplantının ardından, İstanbul 'daki AK Partili ilçe belediye başkanlarıyla buluştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.
Toplantının ardından il başkanlığından ayrılan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

İletişim Toplantı 

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