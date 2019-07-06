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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda - İSTANBUL İzle

Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda - İSTANBUL İzle

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelişi ve karşılanmasıErdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldiİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu.Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelişinde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında milletvekilleriyle kahvaltı, basına kapalı devam ediyor.

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