Erdoğan: '6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık' - BURSA
Erdoğan: "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık" - BURSA - Alandan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıBURSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul - İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı.
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