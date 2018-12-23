Erdoğan: '415 milyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılış töreni vesilesi ile bir arada bulunuyoruz' - İSTANBUL Haberi
Erdoğan: "415 milyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılış töreni vesilesi ile bir arada bulunuyoruz" - İSTANBUL - Alandan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "415 milyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılış töreni vesilesi ile bir arada bulunuyoruz"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan: "415 milyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılış töreni vesilesi ile bir arada bulunuyoruz."