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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Erdoğan: '415 milyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılış töreni vesilesi ile bir arada bulunuyoruz' - İSTANBUL

Erdoğan: '415 milyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılış töreni vesilesi ile bir arada bulunuyoruz' - İSTANBUL

Erdoğan: "415 milyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılış töreni vesilesi ile bir arada bulunuyoruz" - İSTANBUL - Alandan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "415 milyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılış töreni vesilesi ile bir arada bulunuyoruz"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan: "415 milyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılış töreni vesilesi ile bir arada bulunuyoruz."

Açılış Töreni Lyon 

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