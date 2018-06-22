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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Erdoğan: '26 Ağustos 2016 açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 69 milyon araç geçti' - İSTANBUL

Erdoğan: '26 Ağustos 2016 açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 69 milyon araç geçti' - İSTANBUL

Erdoğan: "26 Ağustos 2016 açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 69 milyon araç geçti" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos 2016 açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 69 milyon aracın geçtiğini belirterek, "Aynı şekilde Avrasya Tüneli, 20 Aralık 2016'da açıldı. Geçen araç sayısı ne biliyor musunuz? 23 milyon. Osmangazi Köprüsü, 30 Haziran 2016'da açıldı. Geçen araç sayısı ne biliyor musunuz? 13 milyon 384 bin." dedi.

Lyon Araç Sayısı 

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