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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Erdoğan: '23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak' - SOÇİ

Erdoğan: '23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak' - SOÇİ

Erdoğan: "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak" - SOÇİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıSOÇİ - Rusya 'nın Soçi kentinde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Toplantı Teröristler 

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