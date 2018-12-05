Erdemli'de araç yangını - MERSİN

- Alevler içinde yanan araçtan görüntü - Yanan araçtan patlama seslerinin gelmesi - Yanan araca itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi - Yangını söndürülen araçta kontrol yapılması - Soğutma çalışması - İtfaiye araçlarından ve caddeden görüntüErdemli'de araç yangınıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde alev alan ticari araç kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Arif Aydın Yalman'ın kullandığı ticari araç İlçe Emniyet Müdürlüğünün karşısında yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiği araçtan kendisini atan sürücü, çevredekilerden yardım istedi.Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Grup Amirliği ekiplerince söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.Yalman, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta olan bir yakınını Adana'ya götürmek için yola çıktığını belirterek, araçtaki yangın tüpüyle müdahale etmesine rağmen yangına engel olamadığını söyledi.