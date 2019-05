Erdem: 19 Mayıs’ın mücadele ruhu devam ediyor Haberi

-KONUŞMALAR



- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Nilüfer’de düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “19 Mayıs’ın mücadele ruhunu her zaman olduğu gibi 100’üncü yılında da coşkuyla yaşıyoruz” dedi.

Milli mücadelenin 100. yılı Nilüfer’de coşku içinde kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ilk tören ilk tören Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri. Belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile diğer kurumların temsilcilerinin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 19 Mayıs’ın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkati çekti. Turgay Erdem, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün her şeyi göze alarak, Bandırma Vapuru ile çıktığı kurtuluş mücadelesi tüm ulusu birbirine kenetlemiştir. Karadeniz’den başlayarak, Anadolu’nun her köşesine yayılan mücadele ruhu bütün ulusu sarıp sarmalamıştır. O ilk adımın ardından, millet olarak, özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğimizi açılan cephelerde dünyaya haykırdık. Dedelerimiz ve ninelerimiz, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden, bir ülkenin nasıl yoktan var edileceğini tüm cihana gösterdi. Yılmadılar, yıkılmadılar hep çalıştılar, birlik oldular ve başardılar” dedi.

100. yıl yürüyüşüne davet Ulu Önder’in açtığı açtığı yolda aynı kararlılıkla barış içinde, kardeşçe ve huzurla ilerlemek gerektiğini ifade eden Turgay Erdem, “Çağdaş ve demokratik ilkelerimizden asla vazgeçmiyoruz. Zorluklara göğüs geriyor, 19 Mayıs’ın mücadele ruhunu her zaman olduğu gibi 100’üncü yılında da coşkuyla yaşıyoruz. Atamızı, silah arkadaşlarını tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Başkan Turgay Erdem konuşmasında bütün halkı 19 Mayıs günü saat 19:00’da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda düzenlenecek yürüyüşe de davet etti. Konuşmanın ardından Turgay Erdem ve beraberindekiler Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Şiir Kulesi’ne geçerek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için özel olarak okunan şiiri dinledi. Deniz Saniye Bayrak’ın okuduğu Cahit Külebi’nin, ‘Mustafa Kemal’ adlı şiiri, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Tören sonunda Başkan Turgay Erdem’e, Nilüfer Belediyesi’nin, PTT iş birliğiyle bastırdığı “Milli Mücadele’nin 100. Yılında Adım Adım Zafere” yazılı kart, ilk gün zarfı ve özel tarih damgalı pul hediye edildi.