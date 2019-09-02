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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erdek'te orman yangını

Erdek'te orman yangını

yangın ve söndürme çalışmaları

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

İlk Müdahale Hayvan Barınağı Makilik Alan Orman Yangını Helikopter 


- Balıkesir’in Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkiinde makilik alanda çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı. Erdek Oduncuyolu mevkiinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepden dolayı başlayan rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangın Erdek Belediyesi'ne ait hayvan barınağına doğru ilerlemeye başladı.
Yangın çevrede bulunan zeytinlik alanları tehdit altında bırakırken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Erdek itfaiyesine bağlı araçlar yangına ilk müdahalede bulundu. Kontrol altına alınmak üzere olan yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personel ile müdahale ediyor. (OF-BD
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