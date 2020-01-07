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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Erdek'te fırtına ağaçları kırdı, otobüs duraklarını devirdi

Erdek'te fırtına ağaçları kırdı, otobüs duraklarını devirdi

yağıştan görüntü

Sağanak Yağış Gesi 

-Biriken sular
-Detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Erdek ilçesinde sağanak yağış ve fırtına otobüs duraklarını devirirken, ağaçları da yerinden söktü.Balıkesir ve bölgede devam eden olumsuz hava şartları Erdek'te hayatı felç ediyor. Erdek'te rüzgar fırtına şeklinde eserken, otobüs duraklarını ve ağaçları devirdi. Erdek'in Çuğra bölgesinde bulunan oteller bölgesi sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak yağıştan dolayı rögarların taştığı görüldü.
Erdek'in yüksek kesimlerinde yağışlar kar şeklinde etkili oldu.
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