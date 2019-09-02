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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erdek’te çıkan yangın söndürüldü

Erdek’te çıkan yangın söndürüldü

ORMAN BÖLGE HELİKOPTERİ SU ALMA ÇALIŞMALARI

Ormanlı Gesi Helikopter Trol 

-YANAN ORMAN ALANLARINA MÜDAHALE
-FARKLI YERLERDE ÇIKAN YANGIN NOKTALARI
-FARKLI HELİKOPTERLERİN MÜDAHALESİ
-HELIKOPTER GORUNTULERI

( BALIKESİR ) -- Erdek’te 5 hektar alan kül oldu BALIKESİR

- Balıkesir’in Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Erdek’te akşam saatlerinde Oduncu mevkiinde başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bağlı 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personel ile ve çevre halkın yardımıyla müdahale edilen orman yakını rüzgarın etkisine rağmen kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangın bölgesinde ilk belirlemelere göre 5 hektar alan yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (OF-BD
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