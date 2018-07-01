Erciyes yabancı bisikletçilerin gözdesi oldu

-Kazakistan Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Alexandr Dymovskikh

-Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile röportaj



( KAYSERİ -ÖZEL)- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:- “Erciyes’i 4 mevsim insanların hizmetine sunmaya gayret ediyoruz” KAYSERİ



- Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes, yaz aylarının gelmesiyle beraber yabancı bisikletçilerin gözdesi oldu. 2 bin 200 metrede kampa giren, bin 100 metrede antrenmanlarını sürdüren Kazak bisikletçiler, Erciyes’e hayran kaldı. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve kış sezonunda yaklaşık 2 buçuk milyon kişiyi ağırlayan Erciyes, yaz sezonunda da hem turistlerin hem de sporcuların gözdesi haline geldi. Uluslararası bisiklet yarışlarına hazırlanan sporcuların kampa girdikleri yerlerin başında gelen Erciyes’te Kazakistanlı milli bisiklet sporcuları kampa girdi. Kazakistan Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Alexandre Dymovskikh, Erciyes’e güzelliği dolayısıyla hayran kaldıklarını söyledi.



Erciyes’te bulunan bisiklet parkurlarının çok güzel olduğunu kaydeden Dymovskikh, ilk defa geldikleri Erciyes’e bundan sonra da geleceklerini kaydetti.

“Erciyes’i 4 mevsim insanların hizmetine sunmaya gayret ediyoruz” Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da, "Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin Erciyes Master Planı ana unsurlarıyla kış turizmini önceleyen bir plandır. Erciyes gibi muhteşem bir dağda çok kuvvetli ulaşım, ısınma, yeme ve içme gibi güzel bir alt yapımız oluştu. Biz bu imkanları 4 mevsim vatandaşlarımıza ve dünya insanlarına sunmak için gayret ediyoruz. Erciyes’te birçok spor dalı yapılıyor, kamp faaliyetleri yürütülüyor” dedi.

Erciyes’in bisikletçiler için uygun bir mekan olduğunu kaydeden Cıngı, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bizim açımızdan olmazsa olmaz ve turizmi şehre ulaştırma noktasında bir ilham oluşturması için bisiklet en ön plandaydı. Türkiye’de ilk olarak Erciyes’te downhill bisiklet parkurları, dağ bisiklet parkurları ve yol bisiklet parkurları oluşturduk. Bunları da haritalandırdık. Artık uluslararası pazarlanabilir ve tanıtabilir bir ürün haline getirdik ve birçok uluslararası yarışmalar yaptık. Geçtiğimiz yıllardan itibaren de özellikle 2 bin 200 metrede çok kuvvetli bir konaklama altyapımız olması dolayısıyla uluslararası bisiklet takımlarının yetkililerini ve federasyon başkanlarını Erciyes’e davet ettik ve buradaki kamp alternatiflerimizi sunduk. Onlarda Erciyes’i çok beğendiler. Onlar 2 bin 200 metrede konaklayıp bin 100 metrede antrenman yapma şansına sahipler. Erciyes’in etrafında çok kaliteli asfalttan oluşan ve genel itibariyle düşük trafikte seyreden yollarımız var. Dolayısıyla bisiklet takımları için uygun bir mekan olduğu kanaati hasıl oldu. Geçtiğimiz yıldan itibaren de birçok ülke bisiklet takımlarının yüksek irtifa kampı için gelmiş oldular. Halen de devam ediyor. Erciyes önümüzdeki yıllarda popülerlik kazanacak.”

