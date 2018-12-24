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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erciyes'te yılbaşı öncesinde oteller dolmak üzere İzle

Erciyes'te yılbaşı öncesinde oteller dolmak üzere İzle

Drone görüntüleri

Atmosfer İsaf Yılbaşı Yılbaşı Tatili Kayak Sezonu 

-Cıngı'nın açıklamaları
-Erciyes'ten detaylar

( KAYSERİ - ÖZEL)- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:- “Yılbaşına gümbür gümbür gireceğiz” KAYSERİ - Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yaklaşan yılbaşı öncesinde yaptığı açıklamada, “Yılbaşına gümbür gümbür, bütün alt yapımız hazır ve birçok pistimiz açık bir vaziyette gireceğiz” dedi.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda, yılbaşı için çalışmalar tamamlandı. Dağda bulunan otellerde, yaklaşan yılbaşı öncesinde rezervasyonlarını tamamlamak üzere. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes’te yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığını söyleyerek, “Yılbaşı tatilleri tüm dünyada özellikle Avrupa’da kayak mevsiminin başladığını işaret eden bir dönemdir. Her ne kadar Aralık ayında kayak merkezleri açılsa da pistlerin iyice oturması, bağlantı pistlerinin açılması ve yeni yağışların gelmesiyle beraber genelde yılbaşı tatilinden sonra başlar. Biz, Aralık ayından itibaren burada kayak imkanını oluşturacağız ve yılbaşına gümbür gümbür, bütün alt yapımız hazır ve birçok pistimiz açık bir vaziyette gireceğiz diye ümit ediyoruz. Kayak merkezleri yılbaşı için çok tercih edilen tatil bölgeleridir. İnsanlar birkaç günlüğüne de olsa bu atmosferi tatmak için otellerden rezervasyonlar yaparlar, oradaki yılbaşı programlarına katılırlar. Erciyes’te de birçok otelin yılbaşı programı var” ifadelerini kullandı. Yılbaşında Erciyes’e 3 ülkeden turistlerin geleceğini kaydeden Cıngı, “Bu sene yılbaşında 3 ülke Erciyes’te olacak. Hem şehir merkezinde hem de dağdaki otellerimiz yılbaşına hazır. Şuanda da ciddi oranda rezervasyon almış vaziyetteler. Tur operatörlerinin aracılığıyla dağdaki ve şehirdeki otellerimizin birçoğu kapasitesinin önemli bir kısmını satmış durumdadır. Bundan sonra gelen rezervasyonlara da kışı neredeyse yüzde 100 dolulukla geçireceklerini tahmin ediyoruz. Yılbaşından sonrada Erciyes’te kayak sezonu iyice hızlanmış ve hem yurtiçinden hem de yurtdışından birçok misafirimiz Erciyes’te kayak yapacaklar” şeklinde konuştu.

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