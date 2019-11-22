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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Erciyes’te yeni sezon için suni kar üretimi başladı Haberi

Erciyes’te yeni sezon için suni kar üretimi başladı Haberi

Kayak merkezinden detay

Hava Sıcaklığı Kayak Sezonu Kar Yağışı 

-Karlama ünitelerinden detay
-Karlama ünitelerini çalışması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Erciyes’te geceleri hava şartlarının müsait olmasıyla birlikte karlama çalışmalarına başlandı. Erciyes A.Ş. bünyesindeki 154 suni karlama makinesi saatte 65 metreküp kar üretiyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kayak merkezleri arasına giren Erciyes’te yeni sezon için çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde karlama çalışmalarına başlandı. Kasım ayının ortalarından itibaren hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına inmesiyle birlikte suni kar makineleri çalıştırıldı. 154 suni kar makinesi geceleri çalışarak kar üretiyor. Yapılan çalışmalarda saatte 25 metreküp su tüketerek 65 metreküp civarında kar üretimi gerçekleştiriliyor. Suni karlama makineleri tarafından üretilen karlarla kar yağışı olmaması halinde dahi Aralık ayında kayak sezonu açılacak.
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