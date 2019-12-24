Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Erciyes’te tipi etkili oldu

Erciyes’te tipi etkili oldu

Tipiden görüntüler

Yağmurlu Karayolları Meteoroloji 

-Araçlardan görüntüler
-Karayolları araçlarından görüntüler
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Erciyes Dağı’nda etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda, akşam saatlerinden itibaren etkili olan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri Erciyes’e çıkan yol üzerinde önlem alırken, karayollarına bağlı ekiplerde yolları açmak için çalıştı.Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden meteorolojik görünümle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bölgemizin kuzey ve doğu kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Antalya'da Plaj Sezonu AçıldıAntalya'da Plaj Sezonu Açıldı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı