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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erciyes'te kar yağışı...Pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu İzle

Erciyes'te kar yağışı...Pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu İzle

Erciyes'ten görüntüler

Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-Kardan görüntüler
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar sevinci yaşandı. Dün akşam saatlerinde dağın üst kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber Erciyes beyaza büründü. Yağan kar ile beraber kar kalınlığı pistlerde 5 santimetreyi buldu.
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