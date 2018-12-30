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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Erciyes'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - KAYSERİ Haberi

Erciyes'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - KAYSERİ Haberi

- Erciyes Kayak Merkezi'nden genel ve detay görüntüler - Kayak merkezindeki vatandaşlardan görüntüler - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı ile röportaj Erciyes'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı: - "Kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulmuş durumda. Kar yağışı halen devam ediyor. Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Erciyes'te 102 kilometrelik pistlerin büyük çoğunluğu açık"KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10, en yüksek sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erciyes Dağı'nda, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Yerli ve yabancı tatilciler, kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkarıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, Erciyes'in Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden birine sahip olduğunu belirtti.
Çok bereketli bir sezon geçirdiklerini, pistlerin ve sosyal alanların tıka basa dolu olduğunu aktaran Cıngı, "Allah'a çok şükür sezona çok hızlı bir şekilde başladık. Merkezimize bu sezon halkımızın çok yoğun ilgisi var. Pistlerimiz, sosyal alanlarımız dolu. Kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulmuş durumda. Kar yağışı halen devam ediyor. Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Erciyes'te 102 kilometrelik pistlerin büyük çoğunluğu açık. Halkımıza çok yoğun hizmet veriyor. Develi Kapı'dan Hacılar Kapı'ya kadar hiç durmaksızın gidip gelecek ortam hazır, pistlerimiz ve bağlantı pistlerimiz de hizmet veriyor." diye konuştu.
Cıngı, merkezde herkese hitap eden çok farklı özellikte ve zorluk derecelerinde pistler olduğunu dile getirerek, "Bu da özellikle kayak camiasını, kayağı hayatıyla bütünleştiren kitleyi Erciyes'e çekiyor." dedi.

Kar Kalınlığı Kar Topu Kar Yağışı 

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