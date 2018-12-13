Erciyes’te hafta sonu kayak sezonu açılıyor...Kayak merkezi havadan böyle görüntülendi

-Erciyes'ten detaylar

-Cıngı ile röportaj



( KAYSERİ )- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:- “Bu sezon rekorları yineleyeceğiz” KAYSERİ



- Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te yağan kar ile beraber hafta sonu kayak sezonunun açılması planlanıyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Bu sezon rekorları yineleyeceğiz” dedi.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te yağan kar ile beraber kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu. Suni karlama ünitelerinin de desteği ile Erciyes’te kayak sezonu hafta sonu açılacak. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Bilindiği üzere Erciyes’te sezon çalışmalarımız bir önceki kayak sezonunun bitmesiyle beraber başlar ve biz yazın bir sonra gelecek olan kış sezonuna hazırlık için hem teknik altyapımızı hem sosyal hem de insan kaynaklarımızı güçlendiririz. Geçtiğimiz sezonda aynısını devam ettirdik ve 2018 yılının kışı biter bitmez biz 2019 yılı için kollarımızı sıvadık. Bütün çabalarımız ve gayretlerimiz bugünler içindi. Kasım sonu ve Aralık başı dönem kayak merkezlerinde kayağın başlayıp başlamadığı dönemdir. Biz yine bu sene aynı şeyi yaşadık. 20 gün önce sıcaklık değerlerinin -4 ve -5’leri bulmasıyla beraber kar üretmeye başlamışken, daha sonra sıcaklık değerleri yükseldi ve biz kar üretemedik. 1 Aralık da sezonu açma fırsatını yakalayamadık ama genelde hedeflerimiz Aralık ortasından itibaren kayak yaptırmaktadır” ifadelerini kullandı. Hafta sonunda kayakseverleri kayak yapma imkanını sunacaklarını kaydeden Cıngı, “Hem yağan kar ile beraber hem de sıcaklık değerlerinin düşmesiyle beraber devam edebilmemiz için birkaç gün içerisinde inanıyorum ki hafta sonuna misafirlerimize kayak yapma imkanını sunacağız. Geçtiğimiz sezon ile beraber Erciyes tarihinin en iyi sezonunu geçirmiştik. Hem otellerimizde ki doluluk oranları hem de kayak pistlerimizde ki kayakçı sayısının yoğunluğu hem günü birlik ziyaretçi artışı 2017-2018 sezonunun bizim açımızdan gayet güzel geçmesine vesile olmuştu. İnşallah 2018-2019 kışı da şimdiye kadar ki tarihi rekorları yineleyecek ve çok daha iyi bir Erciyes’e kavuşmuş olacağız” şeklinde konuştu.



