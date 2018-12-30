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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Erciyes’te ‘Artık Çekilmez Oldun’ yarışması yapıldı Haberi

Erciyes’te ‘Artık Çekilmez Oldun’ yarışması yapıldı Haberi

yarışmacılardan detay

Yarış Ödül Töreni 

-yarışmaya start verilmesi
-erkeklerin eşlerini kızakla çekmesi
-eşlerin tepeden kızakla inmesi
-yorulan çiftlerden detay
-yarışmada birinci gelen çiftle röportaj
-Ödül töreni

( KAYSERİ )-Yarışma eğlenceli anlara sahne oldu KAYSERİ - Kayseri’deki Erciyes Dağı’nda düzenlenen ‘Artık Çekilmez Oldun’ yarışmasında erkekler, eşlerini kızakla çekerek birinci olabilmek için mücadele etti. Bu yıl Erciyes AŞ tarafından Erciyes’te düzenlenen ‘Artık Çekilmez Oldun’ yarışmasına ilgi büyük oldu. 12 çiftin katılımıyla gerçekleşen yarışmada erkekler eşlerini kızak yardımıyla bitiş noktasına kadar çektiler. Belirlenen noktadan bayrağı alan çift, birlikte kızaklara binerek bitiş noktasına kayarak indi. Yarışmada çiftlerin birbiri ile kıyasıya mücadelesi izleyenlerden büyük alkış aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cahid Cıngı'nın da izlediği yarışmanın ödül töreninde konuşan Vali Şehmus Günaydın, mutluluğun paylaşıldıkça artacağını söyledi.

Ailenin millet için en büyük yapı taşlarından biri olduğunu belirten Vali Günaydın, “Mutluluklar paylaşıldıkça artar. Sıkıntılar da paylaşıldıkça azalır. Allah sıkıntılardan, kazalardan ve belalardan korusun. Bu çiftlerimizin ömür boyu mutlu olmalarını diliyoruz. Aile milletimizin en büyük yapı taşlarından bir tanesidir. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı da katılan herkese teşekkür ederek, dikkat çekici bir yarışma olduğunu vurguladılar. Yarışmada birinci olan Mustafa ve Kübra Özbek çifti, kazandıkları için mutlu olduklarını söylediler. Yarışmada Mustafa ve Kübra Özbek birinci, Necmettin ve Neslihan Kanbur ikinci, Oğuz ve Zeynep Oğuzhan çifti ise üçüncü oldu.
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