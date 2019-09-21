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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erciyes'in eteğindeki kanyonda çevre temizliği - KAYSERİ

Erciyes'in eteğindeki kanyonda çevre temizliği - KAYSERİ

- Dünya Temizlik Günü dolayısıyla gönüllüler tarafından atık toplanması - Gönüllülerden Rıfat Serdar Kaya'nın konuşması - Hisarcık Mahallesi muhtarı Nazım Söğüt'ün konuşmasıErciyes'in eteğindeki kanyonda çevre temizliği - Kayseri 'de Derebahçe Kanyonu'nda temizlik etkinliğine katılan gönüllüler yatak, şişe, ayakkabı, plastik ve elektronik eşya gibi çeşitli atıkları topladıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de yaklaşık 200 gönüllü, Erciyes Dağı'nın eteğinde bulunan Derebahçe Kanyonu'nda, atık çöpleri toplamak için bir araya geldi.Dünya Temizlik Günü kapsamında merkez Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'ndeki Derebahçe Kanyonu'nda Siyamder, Decathlon ve çeşitli gönüllü kuruluşların desteğiyle bir araya gelen yaklaşık 200 kişi atık çöp topladı.Etkinliğe katılanlardan Fatma Kısır, AA muhabirine, yağmurlu bir hava olmasına rağmen atık çöp toplamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kısır, dünya çapında yaşanan iklim değişikliğinin önemini vurgulayarak, doğa için harekete geçtiklerini belirtti.
Gönüllülerden Rıfat Serdar Kaya da şehrin kirletilen doğal bölgelerinde çöp topladıklarını, bu sayede doğayı temiz tutmayı hedeflediklerini ifade etti.
Etkinlikle farkındalık da oluşturmak istediklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:"Burada çöp toplanan alan çok geniş bir bölge. Yaklaşık 200 kişi çöp topluyor. Katılımın fazla olması nedeniyle gerçekten çok çöp toplandı. Genel olarak en fazla çıkan şeyler izmarit ve cam şişe, yatak da çıktı. Çok farklı ürünler de çıkıyor. Umarım burayı nasıl temiz bırakmamız gerektiği bu etkinlikle görülür. Bir yılda oluşan çöplerin boyutu görüldüğü gibi çok fazla."Mahalle muhtarı Nazım Söğüt ise geçmişte yüzülebilen bir derenin aktığı kanyonun zamanla kirlendiğini ve gönüllü gençlerin bölgeyi temizlediğini dile getirdi.Etkinlikte, yatak, şişe, ayakkabı, plastik ve elektronik eşya gibi yaklaşık bir ton atık toplandı.

İklim Değişikliği Çevre Temizliği Farkındalık Elektronik Eşya Harekete Geç 

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