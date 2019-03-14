Erciyes'e Mart ayında kar yağdı.... Kayakseverlerin yüzü güldü

-Yağan kardan görüntüler

-Kayak yapan insanlardan görüntüler

-Diğer detaylar



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Erciyes Dağı'na Mart ayında yağan kar kayakseverlerin yüzünü güldürdü. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na Mart ayında yağan kar kayakseverlerin yüzü güldürdü. Öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, pistte kayak yapan vatandaşları da memnun etti. Kayaksever de yağan kar altında hatıra fotoğrafı çekindi. Öte yandan, kar yağışının Erciyes'te hafta sonuna kadar aralıklarla yağması bekleniyor.

