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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Erciyes'e lapa lapa kar yağdı...Beyaz örtü havadan görüntülendi İzle

Erciyes'e lapa lapa kar yağdı...Beyaz örtü havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

Jandarma İhlas Kar Yağışı 

-Kar yağışından görüntüler
-JAK timinden görüntüler
-Yol açma çalışmalarından görüntüler
-Veysel Değirmenci ile röportaj
-detaylar

( KAYSERİ )- Beyaz güzellik havadan görüntülendi KAYSERİ

- Erciyes Dağı'nda gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, yağışla beraber ortaya çıkan eşsiz manzara havadan görüntülendi. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla beraber kara yolları ekipleri yollarda çalışma başlatırken, jandarma arama kurtarma timleri de devriyelerini artırdı. Yağan kar ile beraber Erciyes Dağı'nda da eşsiz manzara ortaya çıktı. Tadına doyum olmayan manzara, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Kayak Antrenörü Veysel Değirmenci de, kar yağışının başlamasıyla beraber çok mutlu olduklarını söyleyerek, karla oynadı. Öte yandan, kent merkezinde de kar yağışı hafif düzeyde etkisini gösteriyor.
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