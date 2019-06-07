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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Erciyes Dağı'nda zorlu yayla hayatı başladı İzle

Erciyes Dağı'nda zorlu yayla hayatı başladı İzle

drone görüntüsü

Hava Sıcaklığı Kayak Sezonu 

-Erciyes Dağı'nda eriyen kar suları ve çiçeklerden detay
-Erciyes Dağı'ndan detay
-Besici Şükrü Örikli ile röportaj
-Koyunlardan detay
-6 yaşındaki Beyhan Örikli ile röportaj
-Yaylada kurulan çadırın dıştan ve içten detay görüntüleri

( KAYSERİ ) - 6 yaşındaki Beyhan Örikli de ailesi ile birlikte Erciyes Dağı'nda kurulan çadırda kalıyor - Erciyes Dağı'nın eteklerindeki yayla hayatı drone ile görüntülendi KAYSERİ

- Kayak sezonunun bitmesi ve Erciyes Dağı'nda karların erimesi ile birlikte besiciler, yaylalara akın etti. 6 yaşındaki Beyhan Örikli de ailesi ile birlikte yaylada kurulan çadırda kalırken, yayla hayatı drone ile görüntülendi. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan Örikli ailesi, Erciyes Dağı'nda kayak sezonunun bitmesi ve karların erimesi ile birlikte yaylaya çıktı. Sabahın erken saatlerinde koyunlarını yaylada otlatan Şükrü Örikli, çocukluğundan itibaren Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan yaylada koyun otlattığını söyledi.

Erzaklarını çadırlarda koruduklarını ve geceleri hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle soba yaktıklarını anlatan Şükrü Örikli, "Bu yıl Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan yaylalar, en yakın yer olan Develi'de besicilik yapanlara verilmemiş. Başka besicilere verilmiş. Biz şu anda bu yaylalarda mağdur durumuna düştük. Mağduriyetimizin yetkililerce giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.
Yaklaşık 13 gün önce ailesi ile birlikte yaylaya çıkan ve burada kurulan çadırlarda kalan ve gününün büyük bir bölümünü kuzularla oynayarak geçiren 6 yaşındaki Beyhan Örikli, ailesi ile birlikte başka yaylaya geçeceklerini söyleyerek, "Dedem, babaannem ve halam burada koyunlarla kalacak. Ben de annem ile birlikte gideceğim" dedi.
Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaklaşık 20 besici, on binlerce koyun ile birlikte yaylaya çıktı.
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