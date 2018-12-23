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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Erciyes 60 bin kişiyi ağırladı - KAYSERİ Haberi

Erciyes 60 bin kişiyi ağırladı - KAYSERİ Haberi

- Erciyes Kayak Merkezi'nden genel ve detay görüntüler - Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cımgı'nın konuşması - Genel ve detay görüntüler - Kayak sezonunu geçen hafta açan Erciyes Dağı'nda ziyaretçi sayısı 60 bine ulaştıKAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nı geçen haftadan bu yana 60 bin kişi ziyaret etti.Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, birçoğu dünyaya örnek modern yapılarıyla yıllardır yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar kalınlığı 61 santimetreye ulaştı.Bölgenin yeterli kar yağışı alması dolayısıyla 2018 - 2019 kayak sezonunu geçen hafta açan Erciyes Dağı'nda ziyaretçi sayısı 60 bine ulaştı.Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard, kızakla kayma gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlara sahip merkez, kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'i geçen hafta sonu 30 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Kayak merkezinde sadece kış sporu yapmadıklarını aynı zamanda halkın ilgisini çekecek, kentte sosyal ve kültürel farklılık oluşturacak etkinlikler organize ettiklerini ifade eden Cıngı, "Bu hafta sonu da 30 bin kişiyi ağırladık. Bu kadar kişiyi burada ağırlamak kolay değil, buradaki altyapımız çok sağlam. Bunun yanında bölgesel olarak civar illerimizden de Erciyes'e günübirlik gelenler var. Sadece kayak sporu için değil, insanların sosyalleşmesi ve keyifli anlar geçirebilmeleri için çok önemli." diye konuştu.

Hafta Sonu Kar Kalınlığı Kayak Sezonu Kar Yağışı Kış Sporu 

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