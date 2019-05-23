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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erciyes-2019 tatbikatı başladı

Erciyes-2019 tatbikatı başladı

-Timden görüntü

Şehit General Komando Tatbikat Orgeneral 

--Uçaktan atlamaları
--Uçağa binilmesi
--Komutanın selamlaması
--Timin havadayken görüntüsü

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de konuşlu 1’inci Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve gece başlayan "Erciyes-2019 Tatbikatı" hava indirme operasyonuyla başladı.
Kayseri 1’inci Komando Tugayı tarafından gerçekleştirilen Erciyes-2019 tatbikatı, Gece Hava Kılavuzu Harekatı kapsamında 7 Türk, 2 Azeri, 1 Gürcü ve 2 Pakistanlı 12 kişilik komando timi, CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına 4 bin fit yükseklikten paraşütle iniş yaptı. 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de tatbikata katılarak, icra edilen operasyon hakkında bilgi aldı.
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