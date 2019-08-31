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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ercişli Aşık Emrah için 24 ilden geldiler

Ercişli Aşık Emrah için 24 ilden geldiler

Ercişli Aşık Emrah'ın mezarının ziyareti

İsaf Şelale Kümbet Gökmen 

-Detay görüntüler
-Ozan ve şairlerle rop
-Muradiye şelalesini gezen misafirler
-Ozan ve şairlerin halay çekmesi
-Detay görüntüler
-Erciş Balık Bendi
-Detay görüntüler
-ERYAŞAD Başkanı gökmen Sakin ile rop
-Ozan Hacı Gürhan Bingöl’ün şiir okuması
-Kaz çiftliğinden görüntü

( VAN ) VAN

- Van'ın Erciş Yazarlar ve Şairler Derneği tarafından düzenlenen ‘Ercişli Aşık Emrah Türkü ve Şiir Şöleni’ kapsamında ülkenin 24 değişik illerinden gelen yazar ve ozanlar ilçenin tarihi ve turistik yerlerine gezdiler. Erciş ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Erciş Yazarlar ve Şairler Derneği tarafından düzenlenen ‘Ercişli Aşık Emrah Türkü ve Şiir Şöleni’ kapsamında ülkenin 24 değişik illerinden gelen yazar ve ozanlar ilçenin tarihi ve turistik yerlerine gezdiler. Erciş'e hayranlıklarını dile getiren ozan ve şairler ilçe halkına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ettiler. Erciş Yazarlar ve Şairler Derneği (ER-YAŞAD) Başkanı Gökmen Sakin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gelen misafirleri önce Çelebibağı Selçuklu Mezarlığında bulunan Ercişli Aşık Emrah ile sevgilisi Selbinin mezarını ziyaret ettirdiler. Ardından Kadem Paşa hatun kümbetini ziyaret eden misafirler daha sonra Muradiye şelalesinin görme fırsatı buldular. Burada halay çeken ozan ve şairler ardından Erciş balık bendinde onurlarına verilen yemeğe katıldılar. Burada alanı gezen misafirler kaz çiftliğini de görme fırsatı buldular. ERYAŞAD Başkanı Gökmen Sakin amaçlarının ilçenin değerlerinin tanıtmak olduğunu belirterek, ‘’24 ilimizden birbirinden kıymeti ozan ve şair dostlarımız Erciş'e misafir olarak geldiler. Ercişli aşık Emrah türkü şiir şöleninde ünlü ozanımızı anacağız. Ülkemizin güzide illerinden gelen bu misafirlerimize ilçemizin tarihi ve kültürel alanlarını gezdirerek ilçemizi tanımalarına yardımcı olduk’’ dedi.

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