Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Erciş’te terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi

Erciş’te terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi

fotoğraflar

( VAN ) VAN

Terörle Mücadele Jandarma Gesi Terör Örgütü Teröristler 


- Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün kullanıldığı tespit edilen 2 sığınak imha edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik aralıksız devam ediyor. Bu operasyonlar kapsamında; 03 Nisan 2018 günü, Erciş ilçesi Aladağlar bölgesinde icra edilen “Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik” operasyonu sonucunda; teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde, EYP yapımında kullanılan 4 adet tüp, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile elektronik malzeme bulunan 2 adet sığınak tespit edilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.
İlgili Foto Galeriler
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı