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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Erciş'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Erciş'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Hayvan pazarından görüntü

Hastane Silahlı Kavga Hayvan Pazarı Ölümlü Hayvan 

-Devlet hastanesi
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van'ın Erciş ilçesi canlı hayvan pazarında belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı canlı hayvan pazarında öğle saatlerinde meydana geldi. İki aile arasında çıkan, silah ve sopaların kullanıldığı kavgada İ.K. isimli şahıs yaralandı. İ.K. kaldırıldığı Erciş Şehit Rıdvan Çelik Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, yaralılardan Z.A.S., F.S., K.S. ile Ç.K. ise Erciş ve Van’daki hastanelerde tedavi altına alındı.Güvenlik güçleri, olası olaylara karşı Erciş Devlet Hastanesi ile Kırkdeğirmen Mahallesi’nde güvenlik önlemleri alırken, ölümlü ve yaralamalı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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