Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erciş’te kaybolan şahsın cesedi bulundu

Erciş’te kaybolan şahsın cesedi bulundu

Olay yerinden görüntü

A Haber Jandarma Güvenlik Güçleri Akalan Ameliyat 

-ekiplerin çalışması
-röportaj
-detaylar
-fotoğraf

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde 10 gündür kayıp olan 55 yaşındaki Şahin Esim isimli vatandaşın cesedi bir tarlada bulundu.Edinilen bilgilere göre, Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde çalıştığı belirtilen Şahin Esim'in 10 gün önce iş yerinden çıktıktan sonra evine gitmemesi üzerine ailesi tarafından durumun polis ve jandarmaya bildirildiği belirtildi. Geçirdiği beyin ameliyatıyla birlikte geçici hafıza kaybı rahatsızlığına yakalanan ve bir gözü de görmeyen Şahin Esim’in cansız bedenine bugün ilçeye bağlı Gölağzı Mahallesi’ndeki bir tarla içinde rastlandı. Van Gölü kıyısına yakın sazlık ve bataklık alanında bulunan ceset, olay yerine gelen güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Cesedi tesadüfen bulan Cahit Çelebioğlu isimli vatandaş, hayvanlarını otlatmak için bu alana geldiğini, uzaktan cesedi gördüğünü ve telefonla mahalle muhtarına haber verdiğini, muhtarın da güvenlik güçlerini haberdar etmesinden sonra jandarma ve polislerin olay yerine geldiğini belirtti.
Cesedin morgdan alınarak Van Adli Tıp Kurumuna gönderileceği, burada yapılacak incelemelerin ardından ailesine teslim edileceği kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı