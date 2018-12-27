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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erciş'te girişimcilik kursu - VAN

Erciş'te girişimcilik kursu - VAN

- Kursiyerlerin sınıfta ders işlemesi - Prof Dr Abdulmenaf Turan’ın konuşması - Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir’konuşması - Kursiyerlerin derslerde soru sormalarıVAN (AA) - Erciş Gençlik Merkezinde KOSGEB destekli açılan girişimcilik kursunda 180 kişi eğitim almaya başladı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, beş yıldan bu yana KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik eğitimi programındaki derslere katıldığını söyledi.

Kursta başarılı olan kursiyerlere sertifika verdiklerini ifade eden Turan, şöyle konuştu:"İlk defa iş yeri açmak isteyen girişimci adaylarına karşılıksız 50 bin lira destek sağlıyor. İşin kapasitesi çok yüksekse 100 bin lira kredi sağlıyor ve bu kredinin faizini devlet ödüyor. Erciş Gençlik Merkezide böyle bir girişimde bulundu."Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise gençlerin istihdamla ilgili kursların açılmasını talep ettiklerini dile getirdi.Taşdemir, gençlerin talebini yerine getirerek KOSGEB destekli girişimcilik kursu açtıklarını belirtti.

Siyer Menaf Girişimcilik 

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