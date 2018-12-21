Erciş’te gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

-Hasta yakınının olay yerinden uzaklaştırılması

-Hastanın nakli

-Detay görüntüler

-Hastane Baştabibi Uzm. Dr. Fatih Doğanay'ın açıklamaları



( VAN ) VAN



- Van’ın Erciş Devlet Hastanesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Erciş Devlet Hastanesi bahçesinde; hastane personeli, itfaiyesi, polis ile 112 ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikattan haberi olmayan bazı vatandaşlar ise olanları merakla izledi. Yangın esnasında yaralıların kurtarılması, ilk müdahalenin yapılması ve çevre güvenliği gibi olaylar ekipler tarafından sırasıyla canlandırıldı. Yangın tatbikatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Erciş Devlet Hastanesi Baştabibi Uzman Dr. Fatih Doğanay, tatbikatın hastane personeli, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirildiğini belirterek, “Hastanemizin yeni yerleşkesinde bugün yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Oldukça başarılı bir tatbikat oldu. Hastanemizde öncelikle sivil savunma personelimiz İbrahim Denizer’in denetiminde personelimizi yangın esnasında alınacak önlemler konusunda eğitimden geçirdik. Hastanemizin bütün personeli ve bu konu ile ilgili görevlendirilmiş ekipler, tatbikat gereği görevlerini yerine getirmiştir. Hastalar 112 ambulansıyla en yakın sağlık kuruluşlarında tedavi görecekleri merkezlere ulaştırılmıştır. Tüm personelimize, görev alan kuruluşların personellerine kurumum adına teşekkür ediyorum. Ocak ayında diğer afet durumları için de tatbikatlarımız devam edecektir’’ dedi.

(NÇ-MSA-Y)

