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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erciş'te 'Büyük Zafer Günü' fotoğraf sergisi - VAN

Erciş'te 'Büyük Zafer Günü' fotoğraf sergisi - VAN

Erciş'te "Büyük Zafer Günü" fotoğraf sergisi - VAN - Serginin açılması ve Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun konuşması - Sergi alanın gezilmesi Erciş'te "Büyük Zafer Günü" fotoğraf sergisiVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde "Büyük Zafer Günü" konu fotoğraf sergisi açıldı.Kaymakamlık salonundaki serginin açılışında konuşan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman şehitlerin bıraktığı büyük eseri gelecek nesillere taşıyabilmek için sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı Arşiv Daire Başkanlığından gönderilen kıymetli eserlerin ilçede sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmetbeyoğlu, serginin hayırlı olmasını diledi.Programa, 108.Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP İlçe Başkanı Murat Işık, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziler Şehit Fotoğraf Sergisi Irak 

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