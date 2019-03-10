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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Erciş'te bisiklet turu - VAN İzle

Erciş'te bisiklet turu - VAN İzle

- Bisikletçilerin Erciş turuna başlamaları - Bisikletçilerin sahil yolunda bisiklet sürmeleri - Bisikletçilerin balık bendine varışları - Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer'in açıklaması - Bisikletçilerin toplu fotoğraf çekimiErciş'te bisiklet turuVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Erciş Pedal Presler Doğaseverler grubu ortaklaşa 20 kilometre bisiklet turu düzenledi.
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer, yaptığı açıklamada, 20 kilometrelik bisiklet turunun balık bendinde son bulduğunu söyledi.

Nisan ayında göç ettikleri tahmin edilen Van 'ın değeri inci kefali balıklarının görsel şölenine herkesi beklediklerini ifade eden Dağer, " Van Gölü sahilleri sportif faaliyetler bakımından çok zengin. Özelikle doğa sporları için herkesi Erçiş'e bekliyoruz. En güzel spor bisiklet sporudur, arabadan inin bisiklete binin" dedi.

Ali Bal Sahil Yolu İnci Kefali Bisiklet Turu Bisiklet 

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