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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Erciş’te bayrak eşliğinde mehteran geçti

Erciş’te bayrak eşliğinde mehteran geçti

Vanyolu Caddesinde mehteran eşliğinde bayraklarla yürüyen vatandaşlar

Şehit Yakınları Düşman İşgali Davul Zurna Havai Fişek Mehteran Takımı 

-İlçe Kaymakamı ve protokol üyeleri
-Mehteran takımının mini konseri, vatandaşlar
-Havai fişek gösteri, halay çeken vatandaşlar

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Erciş Belediyesi tarafından akşam saatlerinde tertiplenen etkinlik çerçevesinde Vanyolu Caddesinde mehteran takımı eşliğinde bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.
Erciş Devlet Hastanesi önünde başlayarak İlçe Kaymakamlık binası önünde tamamlanan bayrak yürüyüşüne Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, kamu kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakamlık binası önünde Van Büyük Şehir Belediyesi Mehteran Takımı ayrıca mini bir konser verdi. Konserin ardından havai fişek gösterileri ve davul zurna eşliğinde vatandaşların halay çekmesiyle kurtuluş etkinlikleri sona erdi. (NÇ-
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