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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erciş’te Balkan Türküleri Konseri ve Halk Oyunları Gösterisi

Erciş’te Balkan Türküleri Konseri ve Halk Oyunları Gösterisi

Gösterilerden detay görüntüler

Misyon Nani Halk Oyunları 

-Davetlilerden görüntü
-Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar’ın plaket vermesi

( VAN ) VAN

- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuarı ekibi tarafından Erciş ilçesinde ‘Balkan Türküleri Konseri Halk Oyunları Gösterisi’ düzenlendi.
Erciş Belediyesi ile Van YYÜ Erciş Meslek Yüksekokulu tarafından ortaklaşa düzenlenen gecede, seslendirilen Balkan türküleri ve sahnelenen halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü. Öğretim Görevlisi Osman Ekşi ile Öğretim Görevlisi Necip Çetin tarafından hazırlanan gösteride; Rumeli, Üsküp, Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan yöreline ait türküler eşliğinde halk oyunları gösterileri sunuldu. Düzenlenen geceye Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adalet Komisyon Başkanı İsmail Geçeci, Van YYÜ Erciş Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fikret Yaşar, kamu kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.

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