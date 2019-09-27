Erciş'te bağ bozumu başladı - VAN

- Üzüm bağlarındaki üzümlerin toplanması - Üzümlerin ezilmesi - Ezilen üzümlerin kaynatılması - Üretici Rukiye Özlek ile röportaj - Öğretim görevlisi ile röportaj - Urartulara ait yazıtlarVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde bağ bozumunda toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.Sonbaharın gelmesiyle üreticiler, üzümler için hummalı çalışma yapıyor.Toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle pekmez haline getiriliyor.Üretici Rukiye Özlek, yaptığı açıklamada, dedelerinden kalan bağdan elde ettikleri üzümü yıllardır pekmez haline getirdiklerini söyledi.
Pekmez yapımının oldukça meşakkatli bir iş olduğunu anlatan Özlek, "Sabah erken saatte bağda üzüm topluyoruz. Bu üzümleri yorucu bir çalışmanın ardından pekmez haline getiriyoruz. İhtiyacımıza göre de bu pekmezi satıyoruz." ifadelerini kullandı.
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