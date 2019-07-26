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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Erciş’te 108 kök Hint keneviri ele geçirildi

Erciş’te 108 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bahçede arama yapılması

Polis Polis Ekipleri 

-Kenevir dallarının sayılması

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 108 kök Hint keneviri ele geçirildi. Erciş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Beyazıt Mahallesi Büyükkanal Boyu Caddesi üzerindeki bir ikamete ait kapalı bahçede arama yapıldı. Aramada, 108 kök Hint keneviri ele geçirildi. İkamet sahibi S.Ç. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. (MSA-Y)
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