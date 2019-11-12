Erciş, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oldu - VAN
- Erciş Çelebibağı ve Balık bendinde havadan görüntüler - Ziyaretçilerden görüntü - Mine Eriş ile röportaj - Esma Ünlü ile röportaj - Ali Emrah Dağer ile röportajErciş, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı olduVAN (AA) - Sonbaharda farklı renklere bürünen Van 'ın Erciş ilçesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.Dört mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan ilçedeki doğal alanlar, sonbaharda bitki örtüsünün farklı renklere bürünmesi güzel görüntüler oluşturuyor.Doğa ile iç içe zaman geçirip güzel manzarayı ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf ve doğa tutkunları da Van gölü kıyısındaki Çelebibağı Mahallesi ve Balık Bendi Mesire Alanı'nı mesken bu mevsimde mesken tuttu.Ziyaretçiler, bölgedeki doğal güzellikleri ve renk değiştiren bitki örtüsü ile sararan ağaç yapraklarının akarsulara yansımasını fotoğrafladı.Bisiklet tutkunları da doğada bisiklet sürmenin keyfini yaşadı.
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