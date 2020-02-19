Erciş Belediyesinden yol açma çalışması



- Van’ın Erciş Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine hemen harekete geçerek kapalı yolu ulaşıma açtı. İlçenin Aşağı Çökek Mahallesi’nde ikamet eden Can ve Şen aileleri, hasta bireylerinin sağlık merkezlerine rahatlıkla ulaşımlarının sağlanması için karla kapanan yollarının açılması için belediye başkanlığımızdan yardım istediler. Bunun üzerine harekete geçen belediyenin karla mücadele ekibi, kapanan yolları hızlı bir şekilde kardan temizledi. Can ve Şen aileleri, gece gündüz demeden yanlarında olan ve kendilerini bu zor günlerinde yalnız bırakmayan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.



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