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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erciş Belediyesi öğrencileri ilk kez sinema ile buluşturdu - VAN

Erciş Belediyesi öğrencileri ilk kez sinema ile buluşturdu - VAN

- Sinema salonu olarak kullanılan konferans salonu - Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun salona gelişi - Öğrencilere patlamış mısır dağıtımı - Şiir okuyan öğrenciler - Film gösterimi - Mehmetbeyoğlu'nun açıklaması - Çocuklarla röportajErciş'te kırsal mahallelerdeki öğrenciler sinemayla buluşturulduVAN (AA) - Erciş'te "Ülkem ve Hayallerim" projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören 200 öğrenci sinemayla buluştu.Belediye Konferans Salonundaki etkinlikte öğrenciler şarkılar seslendirdi, şiirler okudu.Çocuklara çeşitli ikramların sunulduğu programda konuşan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyenin konferans salonunu öğrenciler için sinema salonuna çevirdiklerini söyledi.

Köy okullarında eğitim gören öğrencileri sinema ile buluşturduklarını belirten Mehmetbeyoğlu, "Bugün Tekler ve Karlı Yayla mahallelerindeki öğrencilerimizi getirtirdik. Bundan sonraki süreçlerde belediye olarak binalarımızı ve yapılarımızı vatandaşlarımızın, çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Bir çok öğrencimiz hayatında sinemaya, tiyatroya gidememiş, nasip olursa burada çocuklarımızı ağırlayacağız. En büyük hayalimiz en büyük hedefimiz devletimizin kaynaklarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır." diye konuştu.
Öğrenciler, konuşmaların ardından sinema ortamında film izlemenin keyfini yaşadı.

Mısır Sinema Salonu Konferans Öğrenciler Patlamış Mısır 

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