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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, böyle gözaltına alındı

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, böyle gözaltına alındı

Başkan Vekili

Akalan Terör Örgütü 

-Operasyon
-Başkan Çetin'in gözaltına alınışı
-Belediye detay

( VAN ) VAN

- Van'ın HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin Gözaltına alındı.Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK Silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında bulunan 4 şüpheliye yönelik olarak sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.
15 Ekim 2019 günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, Erciş Belediye Başkanı gözaltına alınanlar Yıldız Çetin, Başkan Vekili Bayram Çiçek, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl ve Başkan yardımcısı Hücret Kandemir, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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