Erbiller ile Şanlıurfalıların buluştuğu gecede kardeşlik türküleri söylendi Haberi

-Sıra gecesi ekibinin oyunları

-Erbil grubunun türküleri

-Sıra gecesi grubunun türküleri

-Konuşmalar ve plaket takdimleri

-Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf Selim ile röportaj

-Genel ve detaylar



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa ve Erbil, kardeşlik gecesinde buluştu- Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf Selim: "Türkiye mazlumlar için bir ana vatandır"- “Türkiye ne kadar güçlü olursa Türkmenler de o kadar güçlü olur” ŞANLIURFA



- Şanlıurfa ve Erbil kardeşlik gecesinde bir araya geldi. Her iki şehrin türkülerinin söylendiği Şanlıurfa'daki geceye Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf Selim de katıldı.

Şanlıurfa ve Erbil iş adamı İzettin Baz’ın ev sahipliğinde kardeşlik gecesinde bir araya geldi. Gecede her iki şehrin Türküleri söylendi. Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf Selim geceyi düzenleyen iş adamı İzettin Baz ile Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş’e Erbil’in simgelerini taşıyan plaket verdi. İş adamı İzettin Baz da konuk milletvekilline tarihteki Türk Devletlerinin bayraklarıyla süslenen bakır bir tabak hediye etti. Kardeşlik gecesiyle ilgili düşüncelerini ifade eden Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf Selim, "Tabi biz Erbil’den Türkmen heyeti olarak bu gün Şanlıurfa’yı ziyaret ettik. Gerçekten Şanlıurfa da güzel bir şekilde bizi karşılandık. Şanlıurfa - Erbil kardeşlik gecesi bu gece gerçekleşecek. Hem Şanlıurfa’dan bizim soydaşlarımızdan sanatçılar, hem de Erbil’den Türkmen sanatçıları birlikte kardeşlik mesajı verecekler. Bizim için Şanlıurfa her zaman önemli bir şehirdir” dedi.

Türkiye ne kadar güçlü olursa Türkmenler de o kadar güçlü olur Güçlü bir Türkiye’nin Türkmenleri de güçlendirdiğini söyleyen Selim,” Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti de bizim için ana vatandır, mazlumlar için ana vatandır. Türkiye ne kadar güçlü olursa Türkmenler de o kadar güçlü olur. O yüzden bir Türkmenler olarak Irak’ta, özellikle Erbil’de kardeşlikten yanayız. Bizim için bölgede yaşayan diğer etnik gruplarla mutlaka bu barışı sağlamaktır. Barı ve istikrar bizim için önemlidir. O yüzden bu gün Şanlıurfa halkından, valisinden, soydaşlarımızdan gördüğümüz ilgi bizi çok mutlu etti. Bu gün de beraber, birlikte bu etkinliği düzenleyip bütün dünyaya bir mesaj olsun ki bu bölgede yaşayan hangi etnik gruptan olursa olsun kardeşlikleri, dostlukları çok önemli ve önem verecekler. Biz tekrar Irak Türkmenleri adına, Erbil Türkmenleri adına başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere herkese şükranlarımızı bildirmek istiyoruz” diye konuştu.

Gece, Erbil ve Şanlıurfa türkülerinin söylenmesiyle devam etti.

