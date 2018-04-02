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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erbil ve Musul arasındaki karayolu trafiğe açıldı

Erbil ve Musul arasındaki karayolu trafiğe açıldı



: - Erbil ve Musul arasındaki karayolundan detaylar - Mahmur Kaymakamı Rızgar Muhammed ile röportajERBİL (AA) - Irak'ın Musul vilayetine bağlı Mahmur ilçesi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kenti arasındaki karayolu 6 ay sonra trafiğe açıldı.Mahmur Kaymakamı Rızgar Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Peşmerge güçleri ve Mahmur ilçesinde konuşlanan federal polis güçlerinin anlaşmaya varmasından sonra Erbil - Mahmur arasındaki yolun resmi bir şekilde çiftli yönlü olarak trafiğe açılması kararının alındığını belirtti.
İlçede daha önce görev yapan, Erbil ve Bağdat arasındaki askeri gerilimden dolayı Mahmur'u terk eden Kürt memurların da kısa bir süre içerisinde iş başı yapacağını söyleyen Muhammed, "Özellikle Mahmur'daki eğitim ve sağlık alanlarında çalışan memurlar görevlerine birkaç gün içinde başlayacak. Yolun açılmasının ardından Erbil 'de ikamet eden memurlar normal bir şekilde Mahmur'daki görevlerine gidebilecek." dedi.
Irak merkezine bağlı ortak güçler, terör örgütü DEAŞ'ın varlığı ve tehdidi nedeniyle 3 yıl boyunca Peşmerge'nin elinde tuttuğu bölgelere 16 Ekim 2017'de tekrar geçmek istemişti.Ortak güçlerin, Kerkük başta olmak üzere Musul'un Sincar ve Mahmur ilçelerinde konuşlanmak için harekete geçmesi ve buna Peşmerge'nin de yer yer karşı çıkması üzerine taraflar arasında çatışmalar çıkmıştı. Erbil ve Bağdat arasındaki askeri gerilim, iki taraf arasındaki birçok karayolunun çift taraflı trafiğe kapatılmasına sebep olmuştu.

Çatışma Muhabir Memur Harekete Geç Terör Örgütü 

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