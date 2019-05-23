Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun Bilim Şenliği'ne yoğun ilgi - ERBİL

Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun Bilim Şenliği'ne yoğun ilgi - ERBİL

- Okulun sergi alanından detaylar - Konferans salonuna gelen dinleyicilerden detaylar - Öğrencilerin yaptıkları bilimsel çalışmalardan detaylar - Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammed Emin Şimşek ile röportajERBİL (AA) - Irak'taki Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun düzenlediği Bilim Şenliği yoğun ilgi gördü.Eğitim kalitesiyle Irak'ın önde gelen okulları arasında gösterilen Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda düzenlenen şenlikte öğrenciler fizik, kimya, robot ve teknoloji alanındaki buluşlarını sergiledi.Bilim Şenliği, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın yanı sıra yoğun katılımla gerçekleşti.Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammed Emin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez düzenledikleri Bilim Şenliğine gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Eğitimde "okulun dört duvardan ibaret olmadığı" yaklaşımını benimsediklerini vurgulayan Şimşek, bu şenlikle öğrencileri hem motive etmeyi hem de öğrendikleri bilgileri pekiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun bir kez daha farklılığını ortaya koyduğunun altını çizen Şimşek, yeni öğrenci başvurularının şimdiden başladığını aktardı.Şimşek, "Öğrenci kayıtlarımız şimdiden başladı.
Yoğun bir talep var. İnsanlar buraya geldiklerinde hem akademik hem de sosyal ve kültürel çalışmalarımızı gördüklerinde okulumuz müthiş bir rağbet görüyor." diye konuştu.
Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü ayrıca okul ücretlerinde geçen yıla göre ciddi bir indirim yaptıklarını sözlerine ekledi.

Teknoloji Muhabir Kullar Öğrenciler Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı