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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Erbil Uluslararası Maarif Okulu bin kişiye iftar verdi - ERBİL İzle

Erbil Uluslararası Maarif Okulu bin kişiye iftar verdi - ERBİL İzle

- Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun düzenlediği iftar programı - İftar programına katılanlar - Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek ile röportaj - Ezan okunması ve iftar programına katılanların yemek yemesi Erbil Uluslararası Maarif Okulu, Irak'ın Erbil kentinde bin kişiye iftar verdi.Okulun bahçesinde düzenlenen iftara Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, konsolosluk çalışanları, veliler ve kentte bulunan Türk vatandaşları katıldı.
Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte velileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek iftara bin kişinin katıldığını ifade etti.
Şimşek, Erbil Uluslararası Maarif Okulunun 520 öğrencisinin bulunduğunu anımsatarak "Bu yılı kapatmak üzereyiz. Başarıyla eğitim yılını tamamlıyoruz. Hem akademik olarak hem de sosyal aktiviteler anlamında bir ivme yakaladık." diye konuştu.
Şimşek, gelecek eğitim yılında öğrenci sayısının 850'ye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Eğitim Yılı Muhabir Rektör Öğrenci Sayısı 

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