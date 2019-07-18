Erbil saldırısını düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı



- Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin Mazlum Dağ olduğunu açıklayarak fotoğrafını yayınladı. Erbil Emniyet Müdürlüğü, Erbil’de Türk diplomatın şehit olduğu, 2 Iraklı vatandaşın da yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini Mazlum Dağ olarak açıklayarak fotoğrafını yayınladı. Yapılan açıklamada 1992 Diyarbakır doğumlu saldırgan hakkında vatandaşlardan bilgi vermelerini istedi.

