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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı

Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı

arşiv

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Emniyet Teşkilatı Silahlı Saldırı Milletvekili Terör Örgütü Saldırı 


- Irak’ın Erbil kentinde, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ve Türk diplomatın şehit düştüğü olayın failinin, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Önceki gün Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü. Saldırı sonrası IKBY emniyet teşkilatı olayın failini, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ olduğunu duyurdu. Mazlum Dağ’ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Mazlum Dağ’ın, kardeşi Dersim Dağ’ın milletvekili olması için terör örgütüne baskı yaptığı, Dersim Dağ’ın bu nedenle milletvekili listesine alındığı kaydedildi. (YRT-
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