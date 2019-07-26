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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı

Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı

- Faillerin yakalanması için yapılan operasyondan detaylar - Erbil saldırısının faillerinin itiraflarının yer aldığı görüntü - Erbil saldırısının failleri talimatı Kandil'den aldıklarını itiraf ettiERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil 'deki Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ ile birlikte toplamda 6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının terör örgütü PKK tarafından verildiğini duyurdu. Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Asayiş ve anti - terör timleri, çok kısa bir süre içinde Erbil saldırısıyla bağlantılı aralarında olayın baş faili Mazlum Dağ'ın da olduğu 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 6 kişiyi yakaladı. Diğer 3 kişi IKBY vatandaşı olup faillere yardım ve yataklık ettiği tespit edildi. Olaya karışan birkaç kişi daha mahkemece verilen karar üzerine aranmaya devam ediyor." denildi.Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:"Suçluların itiraflarına göre, Türk Başkonsolosluğu çalışanının öldürüldüğü Kürdistan Bölgesi'nin istikrarını bozmayı hedefleyen Erbil 'deki terör saldırısı birkaç ay önce Kandil'de Fatih (Botan) adındaki PKK'lı tarafından planlandı. Saldırının baş faili, 2 Irak vatandaşını Türk diplomatın koruması olduğu şüphesi ile öldürdüklerini itiraf etti." Erbil Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklamanın yanı sıra söz konusu 6 kişinin itiraflarının yer aldığı görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.IKBY güvenlik güçleri, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Bisksız'ın yakalandığını duyurmuştu. Erbil 'de, 17 Temmuz günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit edilmiş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

Terör Saldırısı Güvenlik Güçleri Silahlı Saldırı Yazılı Açıklama Yardım ve Yataklık 

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