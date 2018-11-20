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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Erbil'deki Mevlit Kandili programları - ERBİL

Erbil'deki Mevlit Kandili programları - ERBİL

- Camilere akın eden vatandaşlardan detaylar - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu ve beraberindeki heyetle camileri gezmesinden detaylar - Camilerde okunan ilahilerden detaylar - Erbil 'in cadde ve sokaklara akın eden vatandaşlardan detay görüntülerERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili programları devam ediyor.Kandil programları için kent merkezindeki camileri tercih eden Erbil liler, hep birlikte Türkçe, Kürtçe ve Arapça okunan mevlit ve ilahilere eşlik etti.Kentteki çarşı esnafı ve Türkmen hayırseverler ise halka tatlı ile içecek ikram etti.Mevlit Kandili münasebetiyle Erbil 'deki camilerde düzenlenen bazı programlara Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf da katıldı.
Karaçay ve Maruf camilerde Erbil halkıyla bir araya gelme ve sohbet etme imkanı buldu.Mevlit Kandili dolayısıyla bugün Irak genelinde resmî tatil ilan edilmişti.Dün de Erbil Valiliği tarafından Tarihi Erbil Kalesi'nde Mevlit Kandili münasebetiyle bir program düzenlenmişti.

Hayırseverler 

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